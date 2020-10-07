Первая сессия ЗСО прошла в масочном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На первой сессии нового состава Законодательного собрания Челябинской области 8 октября были избраны председатель ЗСО, вице-спикеры, сенатор и руководители комитетов. В начале сессии перед депутатами выступил губернатор Алексей Текслер.

«Воспринимаю депутатов ЗСО как часть единой команды, команды Челябинской области, — заявил Текслер депутатам. — Хотел бы синхронизировать работу исполнительной и законодательной власти, прежде всего в области реализации нацпроектов, национальной политики. Мы должны действовать сообща».

На должность председателя собрания была внесена кандидатура Владимира Мякуша, который руководил прежними созывами. За Мякуша проголосовали единогласно. Эту кандидатуру также поддержал Текслер. Единогласно депутаты выбрали и сенатора которым вновь стал Олег Цепкин.

Первым заместителем стал, как и ожидалось, Александр Лазарев. Ранее занимавший этот пост Юрий Карликанов занял пост обычного вице-спикера. Также вице-спикерами стали Константин Струков, Владимир Павлов, Олег Голиков, Анатолий Еремин, Вадим Ромасенко. Все они будут курировать комитеты согласно новой структуре ЗСО. Депутаты также утвердили составы комитетов, а потом ушли на перерыв для избрания руководителей.

Заседание ЗСО проходит в особом режиме из-за пандемии COVID-19. Депутаты пришли в масках. Мякуш и Текслер также были в масках, но сняли их во время выступления. Несколько человек сидящих в зале тоже попытались это сделать, но получили замечание от Мякуша. «Депутаты, прошу надеть маски! — строго сказал спикер ЗСО. — Это мы себе с Алексеем Леонидовичем можем себе позволить, потому что соблюдаем социальную дистанцию, а вы сидите близко друг от друга». Следующая сессия ЗСО пройдет 29 октября.

Алексей Текслер призвал всех действовать сообща Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание проходило в масочном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Михаилу Махову (в центре) сделали замечание за то, что снял маску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU