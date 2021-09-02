Россия готова доставить гуманитарную помощь в Афганистан

Россия рассматривает возможность доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», — сказала Захарова на брифинге, который транслирует RT.
По ее словам, сейчас в Кабуле и других крупных городах Афганистана возникает недовольство политикой «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ, — прим. ред.) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствие и топливо. В связи с этим Захарова полагает, что международное сообщество должно принять меры для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.
Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал политические группы Афганистана к созданию инклюзивного правительства. Он также отметил, что особая роль в переговорах отведена Таджикистану.
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