Россия готова доставить гуманитарную помощь в Афганистан

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова заговорила о гуманитарной помощи для Афганистана Фото:
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Россия рассматривает возможность доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», — сказала Захарова на брифинге, который транслирует RT.

По ее словам, сейчас в Кабуле и других крупных городах Афганистана возникает недовольство политикой «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ, — прим. ред.) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствие и топливо. В связи с этим Захарова полагает, что международное сообщество должно принять меры для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.

Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал политические группы Афганистана к созданию инклюзивного правительства. Он также отметил, что особая роль в переговорах отведена Таджикистану.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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