В Госдуме призвали поднять минимальные выплаты семьям до 50 тысяч

Выплаты от государства для российских семей с детьми должны быть не меньше 50 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.
«Есть традиционный путь, который опробован многими странами — это увеличить выплаты. Согласитесь, что 10 тысяч рублей — это очень мало. Я считаю, что минимальная выплата должна быть не меньше 50 тысяч рублей. Иначе они тоже не будут иметь значения», — сказал Сергей Калашников.
Также он предложил второй вариант решения проблемы помощи семьям с детьми, усилив адресную социальную помощь. «Все субъекты РФ имеют списки малоимущих. Нужно дать особые деньги именно в субъекте, чтобы они малоимущим раздали. Критерии должны быть очень простые. Если люди получают полтора прожиточных минимума на человека, значит, им нужно выдавать дополнительные деньги», — отметил депутат.
Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока заявил, что действующих мер помощи семьям с детьми пока недостаточно. Российский лидер подчеркнул, что неоднократно обращался к правительству за их проработкой.
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