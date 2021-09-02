Продюсер песни «Третье сентября» раскрыл ее главный секрет

В песне Михаила Шуфутинского Евгений Кобылянский исправил одно слово и изменил мелодию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В первоначальном варианте песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» припев начинался со слов «Я календарь перелистну». Текст поправил ее продюсер Евгений Кобылянский. Так она стала хитом. Об этом сам Кобылянский рассказал URA.RU.

«Песня мне понравилась у поэта (автор текста Игорь Николаев — прим.URA.RU) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой). Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил все, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. У поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно единственное слово — „перелистну“ на „переверну“, потому что „перелистну“ — это жаргонное идиоматическое выражение», — объяснил продюсер песни «Третье сентября» Евгений Кобылянский.

Музыкант отметил, что был уверен в успехе работы, хотя она выбивалась из формата радиостанций. «Мы ее записали с длинной концовкой, понимая, что она не встанет ни в один эфир радиостанций, потому что звучит больше пяти минут. Альбом „Гуляй, душа“ с этой песней мы выпустили в 1994 и я в пророчестве сказал, что такие классные баллады, в которых русский человек чувствует смысл, переживут все», — подчеркнул Кобылянский.

По словам продюсера, вторую жизнь песне «Третье сентября» дала эра караоке. «Прошло время, началась эра караоке и песня, которая не крутилась по радио, вдруг оказалась всеми любимой, песня обрела новую жизнь», — добавил он. Кобылянский заметил, что мемом работа стала уже благодаря интернету. «Не было бы интернета, не было бы и мема. Сколько людей у нас вне процесса созидательного, они находятся в роли наблюдательной, для них хайп — повод напомнить, что они вообще есть», — подытожил он.

Традиционно накануне 3 сентября российские интернет-пользователи начинают распространять в социальных сетях мемы и шутливые посты про «Третье сентября». Ранее Шуфутинский признавался, что относится к этому хорошо и время от времени даже просматривает публикации.