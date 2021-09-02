Куратор УрФО из кабмина уйдет в тень ради полпреда Якушева

Вице-премьер Юрий Борисов в качестве куратора УрФО будет проявлять себя после выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, назначенный куратором УрФО со стороны федерального правительства, не будет проявлять активность в этом статусе до выборов в Госдуму, чтобы не ослабить позиции уральского полпреда Владимира Якушева. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«После того, как Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров, возник вопрос о статусе полпреда Якушева. Официально функционал полпреда и куратора в УрФО Борисова разделены, но политэлитам не до конца ясны границы этого разделения. И чтобы в предвыборный период не было суматохи, Якушев, как лидер партийного списка ЕР в Госдуму, сохраняет всю полноту власти. А Борисов не будет никак влиять на политические процессы минимум до конца выборной кампании», — считает инсайдер URA.RU.

В правительстве РФ не согласны с такой трактовкой событий. «Вице-премьеры уже приступили к исполнению своих полномочий в качестве кураторов федеральных округов. Эта работа ведется в полном формате», — заявили в пресс-службе правительства РФ. В пресс-службе уральского полпредства не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что фигура полпреда УрФО выдвинута на первый план, потому что сейчас главная федеральная повестка связана с выборами. «Это направление полпредов. Они до конца сентября будут играть основную роль. Вице-премьеры будут делать упор на работу с регионами с точки зрения экономических проектов, нацпроектов. Они вступят в активную фазу по ходу нового финансового года», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что сам уральский полпред заявлял, что с назначением Борисова в качестве куратора УрФО от федерального правительства его функционал не поменяется. 19 июля премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по курированию федеральных округов.