01 сентября 2021

Пять свердловских мэров провалили вакцинацию от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Низкий коллективный иммунитет не позволяет свердловчанам избежать четвертой волны коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 2 сентября провел заседание регионального оперативного штаба, в котором подвел итоги вакцинации жителей. По имеющейся статистике, ответственные за прививочную кампанию от коронавируса провалили ее в пяти городах, говорит инсайдер URA.RU среди главврачей.

«На совещании [замгубернатора Павел] Креков сообщил участникам, что процент вакцинированных взрослых жителей Свердловской области не превышает 26,6%. Это низкий показатель, не позволяющий добиться коллективного иммунитета и не допустить четвертой волны коронавируса с октября 2021 года. Среди проваливших кампанию по вакцинации Арти, Североуральск, Нижние Серьги, Богданович и Нижний Тагил», — передает выступление Крекова собеседник.

Из пяти названных самые худшие показатели вакцинации от коронавируса в Богдановиче — там привито 20,1% от взрослого населения. Чуть лучше ситуация в Нижнем Тагиле — 24,1%, что также ниже общеобластного показателя. По мнению экспертов, низкий охват свердловчан, получивших прививку, может привести к повышенной заражаемости COVID в упомянутых городах во время ожидающегося подъема заболеваемости в конце сентября — начале октября текущего года. При этом известно, что в Свердловской области вакцина от коронавируса имеется в достатке. В регионе на 1 сентября запас составляет более 100 тысяч первого и более 200 тысяч второго компонента «Спутника V».

Павел Креков также отметил отличников в вакцинации, однако это небольшие города и поселки. Например, максимум привитых в Верх-Нейвинске (65% населения), Качканаре (45%), ЗАТО Свободный (43,5%), Рефтинском (41%) и Махнево (40%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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