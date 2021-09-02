Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Я думаю, что пришло время сверить часы, и назвать препараты, которые доказано помогают в лечении коронавирусной инфекции: это прежде всего антикоагулянты и „Дексаметазон“», — написала Малышева. Она отметила, что эти препараты снижают смертность от коронавируса до 30%, однако прописать их может только врач. По ее словам, если назначить «Дексаметазон» просто человеку температурящему, без вероятности цитокинового шторма, то он сотрет картину, создаст иллюзию мнимого благополучия, а болезнь может течь и развиваться тяжело.
Кроме того, она обратила внимание на моноклональные антитела: лекарства «Актемра» (Тоцилизумаб) и «Олумиант» (Барицитиниб). Эти средства, по ее мнению, доказали свою эффективность в борьбе с заболеванием. При этом телеведущая также назвала препараты, которые точно не помогут при COVID. К ним она отнесла «Гидроксохлорохин», «Тамифлю», «Анаферон», «Кагоцел» и все виды антибиотиков. Малышева уверена, что к тем врачам, которые назначают подобные лекарства при коронавирусе, лучше не обращаться.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в мире нет препарата, который с высокой эффективность нивелировал и блокировал коронавирус. Он отметил, что люди научились бороться с осложнениями COVID и укреплять иммунитет. При этом идеального противовирусного препарата, как и антибиотика, до сих пор не существует во всем мире, передает RT.
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