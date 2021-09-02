02 сентября 2021

Росимущество одобрило новую меру поддержки нуждающихся россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Контроль обуви на Верх-Исетском таможенном посту Екатеринбургской таможни. Екатеринбург
Россиянам хотят раздавать конфискованные вещи Фото:

Росимущество согласилось передавать нуждающимся россиянам часть задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Алексея Пономарева.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Росимуществу передавать нуждающимся россиянам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или невостребованы на торгах в течение определенного периода. По мнению общественников, сейчас ценные товары уничтожаются партиями, в то время как малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Чиновники подчеркивают, что реализовать идею получится только после изменения законов. Для этого к обсуждению подключат таможенную службу и Минфин.

Ранее также сообщалось, что для малоимущих россиян хотят ввести систему продовольственно-лекарственных сертификатов, передает сайт MK.RU. Базовая сумма составит четыре тысячи рублей. Деньги на сертификаты выделят из федерального бюджета

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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