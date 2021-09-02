Хуснуллин предложил бесплатно выдавать землю россиянам

Бесплатное предоставление земельных участков для строительства жилья в селе может стать стимулом для создания благоприятных условий собственникам. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать… У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», — передает слова вице-премьера ТАСС.
Ранее стало известно, что в России растет ставка на ипотеку для загородных домов. Из-за введения программы льготной ипотеки ожидается сильный рост цен на жилье, пишет Дни.ру. Как сообщает VSE42.ru, программа льготной, семейной ипотеки, продлится до 2024 года.
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