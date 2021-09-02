02 сентября 2021

Хуснуллин предложил бесплатно выдавать землю россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Хуснуллин убежден, что бесплатно выдавать участки нужно для популяризации жизни в селе Фото:

Бесплатное предоставление земельных участков для строительства жилья в селе может стать стимулом для создания благоприятных условий собственникам. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать… У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», — передает слова вице-премьера ТАСС.

Ранее стало известно, что в России растет ставка на ипотеку для загородных домов. Из-за введения программы льготной ипотеки ожидается сильный рост цен на жилье, пишет Дни.ру. Как сообщает VSE42.ru, программа льготной, семейной ипотеки, продлится до 2024 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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