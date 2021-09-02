Американская ракета Alpha взорвалась на первой фазе подъема. Об этом сообщила частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace.
«Первый признак возможных проблем появился примерно через минуту и 47 секунд. Диспетчер запуска сообщил, что Alpha еще не достигла сверхзвуковой скорости, а этот рубеж должен был быть достигнут за 40 секунд до этого», — сообщается на официальном портале Spaceflight Now. Firefly Aerospace подтвердила о происшествии в своем Twitter.
Вскоре после этого, примерно на второй с половиной минуте после запуска, ракета, казалось, потеряла управление. Вероятно, она упала на несколько секунд, прежде чем взорваться, отмечается в сообщении.
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