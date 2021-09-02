02 сентября 2021

Американская ракета взорвалась через 2,5 минуты после запуска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ракета США Aplha взорвалась в небе сразу после старта

Американская ракета Alpha взорвалась на первой фазе подъема. Об этом сообщила частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace.

«Первый признак возможных проблем появился примерно через минуту и 47 секунд. Диспетчер запуска сообщил, что Alpha еще не достигла сверхзвуковой скорости, а этот рубеж должен был быть достигнут за 40 секунд до этого», — сообщается на официальном портале Spaceflight Now. Firefly Aerospace подтвердила о происшествии в своем Twitter.

Вскоре после этого, примерно на второй с половиной минуте после запуска, ракета, казалось, потеряла управление. Вероятно, она упала на несколько секунд, прежде чем взорваться, отмечается в сообщении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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