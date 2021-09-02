Силовики провели облавы в челябинских хостелах

Полиция провела рейды по выявлению незаконных мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Челябинска провела рейды по гостиницам и хостелам в поисках нелегальных мигрантов. В ходе спецоперации были выявлены иностранцы-нелегалы и найдены наркотики. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Проверено более 30 иностранных граждан. У одного из иностранных граждан изъято около 3 граммов наркотических веществ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Также собственник одного из гостевых домов в Калининском районе привлечен к административной ответственности за неисполнение миграционного учета. В другой гостинице пресечено два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.