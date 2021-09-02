На выходных в ЯНАО резко изменится погода

Порывы ветра в некоторых районах — до 20 метров в секунду Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В субботу и воскресенье на территории ЯНАО резко потеплеет. Температура воздуха прогреется до +20 градусов, местами ожидается +25. Такой прогноз дает Обь-Иртышское УГМС.

«В субботу переменная облачность. Ночью от +7 до +20 градусов, днем — от +15 до +25», — сообщают синоптики. В воскресенье ожидается такая же погода.

Однако порывы ветра в выходные могут достигать 20 метров в секунду. Также будет переменная облачность и пройдут кратковременные дожди. Получить оперативный комментарий в в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что первое сентября на Ямале выдастся по-осеннему прохладным. Местами прогнозировали дожди.