02 сентября 2021
01 сентября 2021
31 августа 2021

На выходных в ЯНАО резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Огонь Пляжа. Екатеринбург, погода, облака, небо, солнце, вечер
Порывы ветра в некоторых районах — до 20 метров в секунду Фото:

В субботу и воскресенье на территории ЯНАО резко потеплеет. Температура воздуха прогреется до +20 градусов, местами ожидается +25. Такой прогноз дает Обь-Иртышское УГМС.

«В субботу переменная облачность. Ночью от +7 до +20 градусов, днем — от +15 до +25», — сообщают синоптики. В воскресенье ожидается такая же погода.

Однако порывы ветра в выходные могут достигать 20 метров в секунду. Также будет переменная облачность и пройдут кратковременные дожди. Получить оперативный комментарий в в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что первое сентября на Ямале выдастся по-осеннему прохладным. Местами прогнозировали дожди.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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