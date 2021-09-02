Власти пытаются выяснить, кому принадлежат трубы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Кургана рассказала, что газовые трубы, идущие вдоль ее дома, заржавели, однако их никто не чинит уже несколько месяцев. Об этом она написала на портале «Обратись».

«Обращалась к вам и к обслуживающей организации „Газпром газораспределение Курган“ (обращение №10373), по поводу плохого состояния газовых труб, идущих вдоль дома. Из данной организации приехали два сотрудника, убедились в том, что трубы и правда все ржавые, сфотографировали все, сказали, что передали сведения о состоянии труб начальству и уехали. И на этом все. <…> Трубы так и продолжают ржаветь», — написала горожанка.

Женщина отметила, что вызывала специалистов еще в мае. На обращение ответили представители городской администрации. «Сделан запрос в ГБУ Курганской области „Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости“, Муниципальное казенное учреждение города Кургана „Управление капитального строительства“, департамент имущественных и земельных отношений Курганской области с целью выявления собственника газовой трубы», — ответили в мэрии. Исполнение поручения проверят 1 октября.

Ранее жители Кургана, которые пользуются сжиженным газом, жаловались, что им приходят завышенные счета на оплату. Власти связали это с настройкой программного обеспечения у поставщика. Проблему с оплатой обещали устранить не позже, чем через два месяца.

Жители дома несколько месяцев не могут дождаться ремонта труб Фото: портал «Обратись»