Мантуров наградил чиновника из правительства ХМАО

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил чиновника правительства ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме наградил почетной грамотой директора департамента промышленности Югры Кирилла Зайцева. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Руководитель окружного ведомства отмечен за содействие в решении задач развития промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия с Минпромторгом России», — прокомментировали в депсвязи. Там также отметили, что награждение состоялось в ходе работы Координационного совета Минпромторга, которое было посвящено развитию экспорта российской промышленной продукции.

«Автономный округ сохраняет устойчивые темпы промышленного производства и экспорта. К примеру, в прошлом году экспорт промпродукции превысил 76,8 млн долларов США при плановых показателях в 65 млн. В первом полугодии 2021 года наши товаропроизводители также продемонстрировали рост экспортного оборота, его объем составил 48,8 млн долларов США при годовом плане в 70 млн», — отметил Зайцев.

Делегация Югры принимает участие в мероприятиях деловой программы форума. В ее состав вошли первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков, вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев, а также генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.