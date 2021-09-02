В ЯНАО сильная нехватка работников добывающей отрасли

По уровню средней зарплаты в отрасли ЯНАО — четвертый в РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Потребность в специалистах нефтяной и газовой промышленности в ЯНАО с начала года выросла на 77%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по подбору персонала hh.ru по результатам изучения ситуации на рынке труда в регионе.

«В Ямало-Ненецком автономном округе рост (числа вакансий в сфере „Добыча сырья“) составил 77%. Среднее предложение (зарплаты) составляет 85,6 тысяч рублей», — сообщили представители рекрутингового агентства. Специалисты говорят об умеренной конкуренции в отрасли — на одно предложение работы приходится в среднем 3,7 соискателей.

При этом, по данным сервиса, ямальские работодатели предлагают не самую высокую среднюю зарплату для данной отрасли. Для сравнения — в Магаданской области средняя предлагаемая зарплата нефтегазодобытчика 97,5 тысяч рублей, в Якутии — 90 тысяч рублей, в Москве — 88, 2 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало, что самой востребованной профессией в регионе стали специалисты строительной отрасли. А самой высокооплачиваемой рабочей профессией стали автоэлектрики-диагносты — предложения зарплаты для них достигает 350 тысяч рублей в зависимости от квалификации.