02 сентября 2021
01 сентября 2021
31 августа 2021

В ЯНАО сильная нехватка работников добывающей отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
По уровню средней зарплаты в отрасли ЯНАО — четвертый в РФ Фото:

Потребность в специалистах нефтяной и газовой промышленности в ЯНАО с начала года выросла на 77%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по подбору персонала hh.ru по результатам изучения ситуации на рынке труда в регионе.

«В Ямало-Ненецком автономном округе рост (числа вакансий в сфере „Добыча сырья“) составил 77%. Среднее предложение (зарплаты) составляет 85,6 тысяч рублей», — сообщили представители рекрутингового агентства. Специалисты говорят об умеренной конкуренции в отрасли — на одно предложение работы приходится в среднем 3,7 соискателей.

При этом, по данным сервиса, ямальские работодатели предлагают не самую высокую среднюю зарплату для данной отрасли. Для сравнения — в Магаданской области средняя предлагаемая зарплата нефтегазодобытчика 97,5 тысяч рублей, в Якутии — 90 тысяч рублей, в Москве — 88, 2 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало, что самой востребованной профессией в регионе стали специалисты строительной отрасли. А самой высокооплачиваемой рабочей профессией стали автоэлектрики-диагносты — предложения зарплаты для них достигает 350 тысяч рублей в зависимости от квалификации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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