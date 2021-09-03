Кибербезопасность станет частью уроков ОБЖ в российских школах

Ранее обсуждалась возможность введения в школах нового предмета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отдельного предмета в школах, связанного с кибербезопасностью, вводиться не будет, поскольку это сильно увеличит нагрузку на учеников. Изучение кибербезопасности войдет в программу Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на II просветительском марафоне «Новое знание», передает корреспондент URA.RU.

«У нас, по сути, есть два предмета, которые по-своему связаны с кибербезопасностью и с развитием информационных технологий. Ввести дополнительный предмет — конкретно кибербезопасность — мы не можем, потому что это дополнительная нагрузка на школьников, а она сейчас итак очень велика. Но мы можем дополнить киберзнаниями и кибербезопасностью уроки ОБЖ. Думаю, в ближайшее время около 50% программы предмета ОБЖ будет посвящено именно безопасности в интернете. Этот вопрос нами уже обсуждается с Минпросвещения. Ну, а уроки информатики как профильные должны быть посвящены тому, как использовать технологии, как их развивать», — заявил Максут Шадаев.

Также министр отметил, что изучение основ ИТ необходимо именно в старшей школе, чтобы заинтересовать учеников в новой, перспективной сфере, и помочь им при выборе вуза. Необходимости изучения технологий в детском саду и младшей школе эксперт не видит.

С 2022 года в России для школьников появится урок допобразования по программированию. Обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией в сфере технологий. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».