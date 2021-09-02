Пациенты челябинской больницы устроили поножовщину

Пациенты тубдиспансера поссорились Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пациенты пластовского отделения ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» закончили свое лечение дракой и поножовщиной. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном ГУ МВД.

«Драка между двумя пациентами произошла 2 сентября. Мужчины повздорили, и один из них в ходе драки ударил оппонента ножом. Заведено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной полости. Нападавший задержан и дает показания. В противотуберкулезном диспансере Пласта на звонок корреспондента не ответили.