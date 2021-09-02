В Екатеринбурге берег Шарташа выставлен на аукцион

Извещение о проведении аукциона появилось на сайте Фонда имущества Свердловской области Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Земельный участок на улице Рыбаков в прибрежной защитной полосе озера Шарташ (Екатеринбург) выставлен на аукцион. Информация об этом появилась на сайте Фонда имущества Свердловской области.

«03 сентября 2021 года государственным казенным учреждением Свердловской области „Фонд имущества Свердловской области“ опубликовано извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка Свердловская область, г. Екатеринбург, по улице Рыбаков, в прибрежной защитной полосе озера Шарташ», — говорится в сообщении.

Земельный участок разрешено использовать для благоустройства прибрежной полосы. «На предложенном участке разрешено организовать зону отдыха общего пользования, обустроить пляж, причала для водной техники, спортивные площадки, летнее кафе и размещение станции проката водной техники и спортинвентаря, пешеходной дорожки», — написано в документе.

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 6 022 (шесть тысяч двадцать два) рубля 29 копеек, без учета НДС. Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.09.2021 по 04.10.2021 по адресу: город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 111, (отдел торгов и государственных закупок).

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