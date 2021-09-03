Путин указал на разницу вывода войск СССР и США из Афганистана

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Послание президента. Москва, путин владимир
По словам Путина, вывод войск США — это катастрофа Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что выход войск США из Афганистана — это гуманитарная катастрофа. По его словам, СССР было проще. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

«Американцы потратили свыше 1,5 трлн долларов. Результат нулевой. Нельзя насаждать демократию насильственными способами. Народ сам придет к ней, если она ему нужна. Советские войска входили организованно и выходили на свою границу. СССР было проще», — сказал Путин.

Президент отметил, что в Афганистане осталось огромное количество брошенных людей, которые работали на коллективный Запад. Он подчеркнул, что за безопасность в мире должна отвечать ООН.

Ранее об урегулировании конфликта в Афганистане высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В МИД также отметили сигналы новых властей Афганистана по установлению внешних контактов, пишет RT. Как сообщает телеканал 360, новое правительство Афганистана возглавил верховный лидер «Талибана» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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