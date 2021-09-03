Путин указал на разницу вывода войск СССР и США из Афганистана

По словам Путина, вывод войск США — это катастрофа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что выход войск США из Афганистана — это гуманитарная катастрофа. По его словам, СССР было проще. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

«Американцы потратили свыше 1,5 трлн долларов. Результат нулевой. Нельзя насаждать демократию насильственными способами. Народ сам придет к ней, если она ему нужна. Советские войска входили организованно и выходили на свою границу. СССР было проще», — сказал Путин.

Президент отметил, что в Афганистане осталось огромное количество брошенных людей, которые работали на коллективный Запад. Он подчеркнул, что за безопасность в мире должна отвечать ООН.

Ранее об урегулировании конфликта в Афганистане высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В МИД также отметили сигналы новых властей Афганистана по установлению внешних контактов, пишет RT . Как сообщает телеканал 360, новое правительство Афганистана возглавил верховный лидер «Талибана» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада.