Путин указал на разницу вывода войск СССР и США из Афганистана

Президент России Владимир Путин заявил, что выход войск США из Афганистана — это гуманитарная катастрофа. По его словам, СССР было проще. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.
«Американцы потратили свыше 1,5 трлн долларов. Результат нулевой. Нельзя насаждать демократию насильственными способами. Народ сам придет к ней, если она ему нужна. Советские войска входили организованно и выходили на свою границу. СССР было проще», — сказал Путин.
Президент отметил, что в Афганистане осталось огромное количество брошенных людей, которые работали на коллективный Запад. Он подчеркнул, что за безопасность в мире должна отвечать ООН.
Ранее об урегулировании конфликта в Афганистане высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В МИД также отметили сигналы новых властей Афганистана по установлению внешних контактов, пишет
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