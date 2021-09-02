Лавров высказался об урегулировании конфликта в Афганистане

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выступать посредников в переговорах политических групп Афганистана Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Россия призывает все политические группы Афганистана к созданию инклюзивного правительства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Свердловскую область.

«Мы уже давно призываем талибов (запрещенная в РФ террористическая организация) и все другие этнические и политические группы в Афганистане к созданию инклюзивного правительства. Выступать посредником мы не планируем. Все заинтересованы, чтобы они договорились», — передает слова Лаврова корреспондент URA.RU.

Глава МИД также отметил, что особая роль в переговорах отведена Таджикистану, так как именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов. Лавров также выразил надежду, что переговоры будут закончены цивилизованно, и не будут прерваны угрозами возобновления боевых действий.

Ранее «Талибан» решил захватить последний свободный регион в Афганистане. Из-за ситуации в регионе конгресс США потребовал отставки президента страны Джо Байдена, сообщает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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