Лавров высказался об урегулировании конфликта в Афганистане

Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выступать посредников в переговорах политических групп Афганистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Россия призывает все политические группы Афганистана к созданию инклюзивного правительства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Свердловскую область.

«Мы уже давно призываем талибов (запрещенная в РФ террористическая организация) и все другие этнические и политические группы в Афганистане к созданию инклюзивного правительства. Выступать посредником мы не планируем. Все заинтересованы, чтобы они договорились», — передает слова Лаврова корреспондент URA.RU.

Глава МИД также отметил, что особая роль в переговорах отведена Таджикистану, так как именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов. Лавров также выразил надежду, что переговоры будут закончены цивилизованно, и не будут прерваны угрозами возобновления боевых действий.

Ранее «Талибан» решил захватить последний свободный регион в Афганистане. Из-за ситуации в регионе конгресс США потребовал отставки президента страны Джо Байдена, сообщает «Дни.ру».