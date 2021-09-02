Выходные для челябинцев начнутся с бури и гроз Фото: Илья Московец © URA.RU

Синоптики сообщают об ухудшении погоды в выходные в Челябинской области. Уже в ночь на субботу в регионе будет сильный ветер, ливни, грозы и крупный град, сообщили в областном гидрометцентре.

«Ночью и днем 4 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, а также ливни и грозы. Днем град, местами крупный. При этом уже днем 3 сентября, ночью и днем 4 сентября в отдельных районах ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом днем на Южном Урале будет относительно тепло — до 23 градусов. Ночью температура будет опускаться до 13 градусов, а ночью — до 8 градусов.

Прохладно — до 5 градусов — будет ночью с 4 на 5 сентября, осадки продолжатся. Днем в воскресенье дожди закончатся, а воздух прогреется до 15-20 градусов. Ветреная погода сохранится — порывы будут достигать скорости 21 метр в секунду.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС