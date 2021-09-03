Путин: в России могут провести еще одну Олимпиаду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
В России может пройти еще одна Олимпиада Фото:

Президент России Владимир Путин не исключил возможности проведения Олимпийских игр в России. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

«Мы не исключаем возможности проведения новой Олимпиады в России», — сказал Путин.

Ранее о желании бороться за проведение летней Олимпиады-2036 заявил мэр Владивостока Константин Шестаков. О готовящейся заявке на проведение Игр от нескольких российских городов также сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. На проведение игр смогут претендовать Казань и Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...