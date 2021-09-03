Путин: в России могут провести еще одну Олимпиаду

В России может пройти еще одна Олимпиада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не исключил возможности проведения Олимпийских игр в России. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

«Мы не исключаем возможности проведения новой Олимпиады в России», — сказал Путин.

Ранее о желании бороться за проведение летней Олимпиады-2036 заявил мэр Владивостока Константин Шестаков. О готовящейся заявке на проведение Игр от нескольких российских городов также сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет RT. На проведение игр смогут претендовать Казань и Санкт-Петербург.