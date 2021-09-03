Минтранс: в РФ введут биометрию на транспорте к 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, эскалатор, подземка, метрополитен, метро, масочный режим
Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта Фото:

Система распознавания людей по лицам будет применяться в России на всех общественных видах транспорта уже к 2024 году. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Мы собираемся к 2024 году уже создать возможность по биометрии, вы будете пользоваться этим нововведением во всех видах общественного транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — сказал Савельев в ходе своего выступления на марафоне «Новое знание».

О возможном появлении биометрии в общественном транспорте к 2024 году Савельев заявлял в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, для введения биометрии необходимо будет оцифровать весь транспорт, передает Царьград.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...