Минтранс: в РФ введут биометрию на транспорте к 2024 году

Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Система распознавания людей по лицам будет применяться в России на всех общественных видах транспорта уже к 2024 году. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Мы собираемся к 2024 году уже создать возможность по биометрии, вы будете пользоваться этим нововведением во всех видах общественного транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — сказал Савельев в ходе своего выступления на марафоне «Новое знание».

О возможном появлении биометрии в общественном транспорте к 2024 году Савельев заявлял в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, для введения биометрии необходимо будет оцифровать весь транспорт, передает Царьград.