Министр транспорта рассказал, когда в России введут биометрию

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, пассажиры
Биометрическую систему в транспорте хотят ввести к 2024 году Фото:

Биометрическая система идентификации пассажиров в авиационном, железнодорожном и общественном транспорте России может появиться к 2024 году. Об этом сообщил российский министр транспорта Виталий Савельев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наверное, к 2024 году, я очень надеюсь, для граждан России уже будет биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолеты, в железнодорожный транспорт», — заявил Савельев в ходе трансляции на сайте форума. По его словам, для введения биометрии необходимо будет оцифровать весь транспорт.

Биометрические системы также хотят ввести в российских банках, пишет Life. Киберспециалисты уверяют, что это повысит безопасность оказания услуг. А к концу 2021 года в России хотят ввести электронные паспорта, добавляет RT. Ученые-криминалисты рассказали URA.RU, как будут работать новые документы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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