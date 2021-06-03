Министр транспорта рассказал, когда в России введут биометрию

Биометрическую систему в транспорте хотят ввести к 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Биометрическая система идентификации пассажиров в авиационном, железнодорожном и общественном транспорте России может появиться к 2024 году. Об этом сообщил российский министр транспорта Виталий Савельев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наверное, к 2024 году, я очень надеюсь, для граждан России уже будет биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолеты, в железнодорожный транспорт», — заявил Савельев в ходе трансляции на сайте форума. По его словам, для введения биометрии необходимо будет оцифровать весь транспорт.

Биометрические системы также хотят ввести в российских банках, пишет Life . Киберспециалисты уверяют, что это повысит безопасность оказания услуг. А к концу 2021 года в России хотят ввести электронные паспорта, добавляет RT. Ученые-криминалисты рассказали URA.RU, как будут работать новые документы.