Министр транспорта рассказал, когда в России введут биометрию

Биометрическая система идентификации пассажиров в авиационном, железнодорожном и общественном транспорте России может появиться к 2024 году. Об этом сообщил российский министр транспорта Виталий Савельев на Петербургском международном экономическом форуме.
«Наверное, к 2024 году, я очень надеюсь, для граждан России уже будет биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолеты, в железнодорожный транспорт», — заявил Савельев в ходе трансляции на сайте форума. По его словам, для введения биометрии необходимо будет оцифровать весь транспорт.
Биометрические системы также хотят ввести в российских банках, пишет
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