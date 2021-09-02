Свердловская учительница станцевала обнаженной на видео в TikTok

Видео учительницы вызвало бурную реакцию в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учительница школы №55 в Талице (Свердловская область) станцевала обнаженной на камеру. Об этом сообщает паблик «Инцидент Талица» в социальной сети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео с танцем педагога.

«Видео нашел в TikTok мой сын, а я выложила в сеть. Мне не нравится как она работает, она не компетентный педагог», — рассказала URA.RU жительница Талицы Виктория Лузянина.

«У этой женщины (Виктории Лузяниной, — прим.ред) возник конфликт с педагогом. Эта мать очень конфликтная личность Хамоватая и скверная личность. Любительница выпить, мужского внимания и скандалов, которые учиняет сама же», — рассказала в беседе с агентством жительница Талицы попросившая не называть ее имя. Директор школы №55 Ирина Маслакова, не ответила на звонок корреспондента. Также агентству не удалось связаться и с главной героиней размещенной в соцсетях видеозаписи.

Как сообщало URA.RU, перед новым учебным годом учителям свердловских школ рекомендовали не публиковать в соцсетях откровенные фото, не хвастаться маникюром и не обсуждать в различных интернет-сообществах афганский военный конфликт. Рекомендации прозвучали на вебинаре «Имидж педагога в социальных сетях» августовского областного совещания работников образования. На вебинаре учителям посоветовали выкладывать больше контента, посвященного профессиональным успехам и достижениям, а также информации, которая может быть полезна ученикам и их родителям.