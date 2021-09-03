Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет менее заразным

Больной коронавирусом в среднем сейчас может заразить до восьми человек, отметил Николай Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заразность COVID-19 начнет снижаться после того, как индекс его распространения достигнет одиннадцати. Сейчас инфекция от одного носителя может передаваться к семерым-восьмерым. Об этом в беседе с URA.RU сообщил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Конец близок, так как есть эволюционные пределы заразности. У оспы и кори они были до 20 (один человек заражал 20 человек — прим. URA.RU). Один больной COVID-19 сейчас заражает семь-восемь человек, на ранних уханьских штаммах было три — шесть, то есть с начала пандемии заразность выросла в два раза», — объяснил иммунолог Николай Крючков.

Спикер добавил, что коронавирус пойдет по двум путям развития. «Эволюция пойдет однозначно по двум путям — это продолжающееся увеличение заразности, где есть свои пределы, и адаптация к иммунитету и существующим вакцинам, что и происходит сейчас во всем мире», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, что вирусу, чтобы выжить, придется стать менее смертельно опасным. «Вирус, через долгое циркулирование в популяции, снизит свои патогенные свойства, перестанет в большом количестве протекать в тяжелых формах и уменьшит свою летальность. Это необходимо вирусу, чтобы остаться в циркуляции, ведь чем больше будет погибать его носителей, тем быстрее он сам исчезнет из природы», — рассказал он.

По словам Шункова, COVID-19 сможет перестать мутировать в условиях полной изоляции. «Коронавирус может мутировать несколько раз в году и единственная причина, при которой он может перестать это делать, если распространение пойдет в пределах одной страны, одной нации. Поэтому, пока границы открыты, любая вариация штамма может попасть в страну», — подытожил он.

Ранее ученые заявили, что COVID-19 обладает высокой изменчивостью. Его можно назвать самым мутирующим в истории.