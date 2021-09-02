В избирательный фонд Александра Ильтякова поступило более 10 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Избирательный фонд депутата Госдумы Александра Ильтякова, выдвинутого в парламент по Курганскому одномандатному округу, превысил 10,6 млн рублей (данные на 31 августа). При этом на счетах всех кандидатов по этому округу суммарно находилось менее 13,5 млн рублей. Такие данные опубликованы на сайте избиркома Курганской области.

Ильтяков выдвинут на выборы «Единой Россией». Он получил на свой избирательный счет 10,682 млн рублей. Из них 9,63 млн рублей — пожертвования от юридических лиц (в том числе 2,63 млн рублей перевел депутату Фонд поддержки будущих поколений). 1,052 млн рублей составили пожертвования от гражданина, имя которого в отчете не раскрывается. Пока Ильтяков потратил только 630,5 тысячи рублей, в том числе 315 тысяч — на изготовление печатной агитации. 252 тысячи рублей пришлось вернуть гражданину, так как его пожертвование превысило предельный размер.

В избирательном фонде кандидата от «Справедливой России — За правду» Валерия Державина — 600 тысяч рублей. Это пожертвования от ООО «Инвестстрой-Н» и ООО «Мастерстрой-К». При этом 300 тысяч пришлось вернуть юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. У кандидата от КПРФ в избирательном фонде находится 650 тысяч рублей. Источники финансирования не указаны. У кандидата от РПСС Александра Приданникова — 48 тысяч рублей, это пожертвования от частного лица.

Сергей Рогов («Партия пенсионеров») накопил на избирательном счете 249,75 тысячи рублей (в основном — пожертвования от юридических лиц, 34,5 тысячи возвращено). На счетах у Владимира Седнева («Новые люди») — 938,1 тысячи рублей (140 тысяч возвращено), Юрия Ярушина (ЛДПР) — 300 тысяч рублей, Вячеслава Степанова («Коммунисты России») — одна тысяч рублей. Данные по избирательному фонду кандидата от партии «Яблоко» Елены Пановой на сайте избиркома отсутствуют.

На 31 августа все кандидаты по Курганскому одномандатному округу потратили на предвыборную кампанию 2,825 млн рублей. Это 21% суммарных поступлений на их избирательные счета.