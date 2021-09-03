В Минприроды назвали причину мощных лесных пожаров в России

Козлов сообщил, что две трети природных пожаров в РФ в 2021 году произошли по вине людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 года стал человек. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Основная причина лесных пожаров — человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия», — передает ТАСС слова Козлова.

Глава ведомства также обратил внимание на дефицит осадков в некоторых регионах, который усугубляет ситуацию с пожарами в стране. «В той же Якутии летом дождей просто не было при ежемесячной норме в 37 мм осадков. Ученые прогнозируют, что засушливые сезоны в РФ из-за глобального потепления будут наблюдаться теперь регулярно», — подытожил он.

В этом году от лесных пожаров и наводнений пострадали 13 регионов страны. Самые крупные возгорания наблюдаются в Якутии, где сейчас осталось 40 действующих пожаров, уточняет телеканал 360. Всемирный фонд дикой природы WWF собирал пожертвования на борьбу с огнем в регионе.