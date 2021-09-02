02 сентября 2021

Куйвашев заступился за учителя, проспавшего 1 сентября

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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пообещал, что учитель не будет уволен Фото:

Классного руководителя 2 «А» класса в школе №100 в Нижнем Тагиле Александра Алексеева, проспавшего линейку 1 сентября, не будут увольнять, пообещал губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона объяснил, что учителям тяжело возвращаться к обычному ритму работы после года обучения в дистанционном формате.

Об инциденте с участием Алексеева стало известно накануне. Утром 1 сентября педагог написал в чат с родителями, что проспал линейку — из-за того, что всю ночь готовил раздаточный материал. Те были возмущены, а директор школы отстранил учителя от руководства классом. Дальнейшую судьбу Алексеева должна была решить школьная комиссия по этике.

«На самом деле Александр Алексеев только в этом году закончил педагогический колледж, это его первый рабочий год, да еще и с классным руководством. Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли», — написал Куйвашев в своем Instagram.

«Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали, да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал», — признался он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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