Автошколы: сдать на права хотят курганцы с неустойчивой психикой

В ГИБДД обсудили ситуацию со сдачей экзаменов на права Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители курганских автошкол объяснили низкий процент сдачи экзаменов в ГИБДД тем, что права идут получать курсанты из «поколения гаджетов». Об этом зашла речь в региональной Госавтоинспекции на встрече, посвященной работе подразделений по приему практического экзамена.

«Руководители автошкол отмечали, что основная масса современных курсантов — это молодые люди „поколения гаджетов“, у которых плохая память, низкая скорость восприятия дорожных ситуаций и неустойчивая психика. Говорили о культуре вождения и присутствии на дороге агрессии в сторону начинающих водителей. Предлагали свои пути решения проблемы», — сообщили в управлении ГИБДД по Курганской области.

Госавтоинспекторы озвучили основные ошибки курсантов. По данным ведомства, каждый пятый экзамен прекращается в результате возникновения аварийной ситуации, когда экзаменатору приходится вмешиваться в процесс управления автомобилем. В этом году теоретический экзамен с первого раза сдали 76,6% курсантов, практический экзамен — 9,5%. Как итог водительские удостоверения получили около 7,2% кандидатов в водители. С последующих попыток водительское удостоверение получают около 13,5% кандидатов.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что главная причина таких результатов — низкий уровень подготовки кандидатов в водители автошколами. «Участники мероприятия сошлись во мнении, что необходимо ужесточить требования к обучению кандидатов в водители, качественно поднять уровень обучения», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово не могут сдать экзамены на водительские права. В автошколах винили в этом новый жесткий регламент сдачи экзамена в Госавтоинспекции (с 1 апреля 2021 года), по которому курсантов испытывают на городских дорогах по 50-60 минут. В сети появился фильм «Без права на права», в котором представитель автошколы заявила, что курганские инспекторы не умеют принимать экзамены. Курсанты, которые не могут сдать экзамены в ГИБДД, рассказали о подставах со стороны автошкол. Также курганцы стали массово уезжать в другие регионы, чтобы сдать экзамены на водительские права. Увеличилось количество запросов курганцев «Купить водительские права» в Сети.