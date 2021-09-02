02 сентября 2021

В Екатеринбурге четверо мужчин подрались у магазина сети «Магнит». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, магнит, виды перми, магазин магнит
Конфликт начался у магазина «Магнит Косметик» Фото:

Около магазина «Магнит Косметик» в Екатеринбурге на улице Ясная четверо мужчин устроили драку. Соответствующее видео опубликовали очевидцы.

«Сегодня днем возле магазина на улице Ясная произошел конфликт», — говорится в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как мужчина в белой футболке ругался с компанией из трех человек в черном. Во время конфликта он ударил одного из неизвестных.

В ответ на нападение один из компании ударил мужчину в челюсть, нокаутировав его. За конфликтом наблюдала работница магазина. Пользователи соцсети сообщают, что мужчина в белой футболке заступился за сотрудницу «Магнита».

URA.RU обратилось в пресс-группу ГУМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что заявлений по факту инцидента не поступало. «Участники конфликта могут обратиться в ближайший территориальный ОВД», — добавили там.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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