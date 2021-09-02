В детской поликлинике Кургана хотят установить топиарии и фонтан

Детская поликлиника Кургана поставит игровую площадки и зону отдыха для родителей во дворе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане началось благоустройство территории во дворе главного корпуса детской поликлиники по улице Коли Мяготина. Планы работ URA.RU рассказал начальник административно-хозяйственной службы Николай Казанцев.

«Сейчас мы делаем детскую площадку для пациентов-дошкольников и зону отдыха для родителей. Сделали проект, по которому будут установлены забор, качели, скамейки, вазоны, горка, песочница. Оборудование все лицензионное, качественное. На оставшейся территории будут стоять фигурки героев мультфильма „Маша и Медведь“ — либо топиарии, либо бетонные. И будем надеяться, что появится фонтан. Пока в проекте его нет, но задумка такая есть», — рассказал Николай Казанцев.

В этом году планируется исполнить до 70% работ по проекту. Работы выполняются силами хозяйственной службы поликлиники при финансовой поддержке АО «Курганформация».