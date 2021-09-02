02 сентября 2021

В детской поликлинике Кургана хотят установить топиарии и фонтан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара в городе. Курган, детская площадка, урна, дети, урна для мусора, лето в городе
Детская поликлиника Кургана поставит игровую площадки и зону отдыха для родителей во дворе Фото:

В Кургане началось благоустройство территории во дворе главного корпуса детской поликлиники по улице Коли Мяготина. Планы работ URA.RU рассказал начальник административно-хозяйственной службы Николай Казанцев.

«Сейчас мы делаем детскую площадку для пациентов-дошкольников и зону отдыха для родителей. Сделали проект, по которому будут установлены забор, качели, скамейки, вазоны, горка, песочница. Оборудование все лицензионное, качественное. На оставшейся территории будут стоять фигурки героев мультфильма „Маша и Медведь“ — либо топиарии, либо бетонные. И будем надеяться, что появится фонтан. Пока в проекте его нет, но задумка такая есть», — рассказал Николай Казанцев.

В этом году планируется исполнить до 70% работ по проекту. Работы выполняются силами хозяйственной службы поликлиники при финансовой поддержке АО «Курганформация».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...