Кабинетные дискуссии длились несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Администрация Екатеринбурга получила деньги на выборы-2021 из областного предвыборного фонда (сформированного при участии крупного бизнеса), сообщил источник URA.RU в региональном избирательном штабе «Единой России» (ЕР). По его словам, речь идет о незначительной сумме — для проведения текущей работы по подготовке к голосованию.

«Мэрии выделены средства из фонда. Меньшие, чем просили городские чиновники (последняя цифра, которая широко обсуждалась в реготделении ЕР еще в конце июля, — около 15 миллионов рублей)», — рассказал собеседник, не уточнив итоговый размер помощи. При этом другой источник URA.RU — близкий к горадминистрации — пока не подтверждает слова первого инсайдера. В пресс-службе мэрии обещали дать комментарий по теме позднее.

Получит ли мэрия областное финансирование, было одной из главных интриг свердловских выборов. Она длилась с конца весны. Источники URA.RU рассказывали, что основной распорядитель казны (размер которой может достигать миллиарда рублей) — политтехнолог, неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев — выступал против. По одной из версий, это могло быть связано с конфликтом Хазеева с идеологическим блоком горадминистрации. По данным URA.RU, на разных этапах спора в него как арбитры вмешивались Куйвашев и мэр Алексей Орлов, обсуждая проблему на своем уровне.

В начале августа, не дожидаясь транша из региона, «серый дом» запустил мобилизационный проект (чтобы спасти результат «Единой России» на голосовании 17—19 сентября). По некоторым сведениям, его суть — в поквартирном обходе потенциальных сторонников партии с предложением проголосовать на дому.