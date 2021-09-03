03 сентября 2021

Депутат Госдумы назвал оптимальный размер прожиточного минимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокий прожиточный минимум ускорит инфляцию, считает Николай Арефьев Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей инфляцию не разгонят и не ускорят. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — сказал Николай Арефьев.

По его словам, сейчас в России прожиточный минимум занижен. «Он ниже, чем во всех европейских странах, поэтому надо его повысить. К инфляции это не приведет. Если сделать прожиточный минимум 50 тысяч или 100 тысяч, тогда это уже повлияет на товарную массу. А 25 тысяч не повлияют на рост цен», — объяснил депутат.

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России будет равен 11 950 рублям. Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля. В этом году показатель на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля. Для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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