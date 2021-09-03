В Туле задержали террористов, занимающихся вербовкой

Возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тульской области задержали сторонников радикального ислама, вербовавших для участия в боевых действиях Сирии. Сотрудники УФСБ, полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность представителей террористической организации, запрещенной на территории РФ «Катиба Таухид Валь-Джихад». Об этом сообщает источник из правоохранительных органов.

«Члены террористической ячейки задержаны в Туле», — приводит слова источника ТАСС.

По неподтвержденным данным, задержанные выходцы Центральной Азии вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований. Возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации», сообщил источник.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины, собиравший секретные сведения о новейших образцах оружия, задержан в Туле. По данным ФСБ России, иностранец действовал по заданию украинской разведки.