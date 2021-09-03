03 сентября 2021

В Туле задержали террористов, занимающихся вербовкой

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации» Фото:

В Тульской области задержали сторонников радикального ислама, вербовавших для участия в боевых действиях Сирии. Сотрудники УФСБ, полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность представителей террористической организации, запрещенной на территории РФ «Катиба Таухид Валь-Джихад». Об этом сообщает источник из правоохранительных органов.

«Члены террористической ячейки задержаны в Туле», — приводит слова источника ТАСС.

По неподтвержденным данным, задержанные выходцы Центральной Азии вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований. Возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации», сообщил источник.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины, собиравший секретные сведения о новейших образцах оружия, задержан в Туле. По данным ФСБ России, иностранец действовал по заданию украинской разведки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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