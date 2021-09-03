03 сентября 2021

Захарова высмеяла отказ Украины от минских соглашений. «Снялась с крючка и устроилась на сковородке»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение, — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке», — написала Захарова Фото:

Украина больше не может выполнять минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе, потому что «снялась с крючка». Так директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в своем telegram-канале.

«„Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение“, — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще — вас люблю ушами», — написала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в офисе главы Украины отказались от выполнения минских соглашений. «Этого „крючка“ больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», — сказал Алексей Арестович. Он отдельно обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и заявил, что это огромное и прорывное достижение Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...