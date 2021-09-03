«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение, — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке», — написала Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина больше не может выполнять минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе, потому что «снялась с крючка». Так директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в своем telegram-канале.

«„Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение“, — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще — вас люблю ушами», — написала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в офисе главы Украины отказались от выполнения минских соглашений. «Этого „крючка“ больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», — сказал Алексей Арестович. Он отдельно обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и заявил, что это огромное и прорывное достижение Украины.