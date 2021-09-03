Под жалобой губернатору подписались более ста человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» заявили о давлении на своих кандидатов со стороны мэров нескольких городов и представителей администрации губернатора Свердловской области. Согласно словам представителей партии, некоторым эсерам предлагали подписать обращение в адрес Сергея Миронова против руководства регионального отделения. Для того, чтобы решить ситуацию, представители партии написали открытое обращение на имя губернатора Евгения Куйвашева.

«Мы заявляем о полной поддержке действий председателя Совета регионального отделения партии А.А. Кузнецова, и требуем от вас обеспечить выполнение законодательства на территории Свердловской области, вмешаться и прекратить давление на кандидатов со стороны сотрудников аппарата губернатора Свердловской области и других чиновников», — сообщается в обращении.

В итоге обращение подписали более ста человек. По словам авторов, в документе, предлагаемом к подписи, кандидатам предлагалась заявить о снятии с выборов, если состав региональной тройки партии на выборах в законодательное собрание не изменится. В обращении сообщается, что на встречу эсеров приглашал руководитель департамента внутренней политики Антон Третьяков, который является подчиненным вице-губернатора Сергея Бидонько.

«Действия руководителя департамента внутренней политики аппарата губернатора А.В. Третьякова мы и наши избиратели связываем с тем, что партия „Справедливая Россия — Патриоты — За правду!“ в Свердловской области является одним из главных соперников на выборах для партии „Единая Россия“», — отмечают авторы. При этом во время собрания партии прозвучало предложение исключить из партии и отстранить от участия в выборах тех кандидатов, кто принял участие в акции. Это три представителя «Справедливой России». По словам авторов, такие люди «не смогут твердо отстаивать интересы граждан».

Редакция URA.RU обратилась с официальным запросом в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации официальный ответ получить не удалось.