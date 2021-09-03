В Минпросвещения поставили ультиматум школам из-за COVID

Будут ли у школьников дополнительные каникулы из-за COVID-19 зависит от обстановки в регионах, отметил Александр Бугаев Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Новый учебный год пройдет в очном формате, если школы будут соблюдать противоэпидемические нормы и требования. Такое заявление в кулуарах Восточного экономического форума сделал первый заместитель главы Минросвещения РФ Александр Бутаев.

«При соблюдении всех противоэпидемических норм и требований, которые сейчас существуют, год пройдет в нормальном, очном формате, в плановом режиме. Потому что ничто не может заменить непосредственного прямого общения учителя и ученика», — цитирует Александра Бутаева ТАСС.

Он напомнил, что образовательные учреждения должны соблюдать противоэпидемические нормы, утвержденные Роспотребнадзором. Под этим подразумеваются соблюдение социальной дистанции, обработка рук, измерение температуры и другие меры по борьбе с коронавирусом. Бутаев уточнил, что именно от условий в школах зависит, как будет проводиться профилактика COVID-19.

Первый зам главы Минпросвещения РФ отметил, что введение дополнительных школьных каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом будет зависеть от обстановки в регионе и конкретном населенном пункте. По мнению Бутаева, такая политика уже показала свою эффективность в прошлом году.

Бугаев также сообщил, что несовершеннолетних школьников не будут принуждать к вакцинации от коронавируса, передает телеканал 360. Непривитые дети смогут свободно посещать занятия вместе теми, кто поставил себе препарат от COVID-19. При этом Бугаев отметил, что считает вакцинацию правильным гражданским выбором.

Российские школы начали новый учебный год в очном формате. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в школах по-прежнему будут сохраняться меры по профилактике коронавируса. При этом учителя больше не обязаны носить маски на уроках, передает «Национальная служба новостей».