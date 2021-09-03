Мошенники похитили у екатеринбургской пенсионерки 2 млн рублей

Женщина взяла кредит и отдала деньги неизвестным Фото: Илья Московец © URA.RU

Телефонные мошенники, представившись сотрудниками кредитной организации, позвонили екатеринбургской пенсионерке и обманом похитили у нее более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили сотрудники отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Первого сентября в отдел полиции обратилась 61-летняя екатеринбурженка. Ей позвонили неизвестные и под видом представителей службы безопасности банка сообщали о якобы несанкционированных попытках злоумышленников завладеть ее сбережениями. Пенсионерка обналичила все накопления и [дополнительно] оформила банковский заем на сумму 150 тысяч. Все деньги она поместила на счета, указываемые звонившими», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что точная сумма причиненного ущерба составила два миллиона 117 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».