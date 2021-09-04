Глава «Мужского государства» выдумал свое задержание

Вячеслава Позднякова не задерживали на границе с Азербайджаном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков не был задержан при пересечении границы России и Азербайджана. Поздняков признался, что инсценировал собственное задержание.

«Лидер „Мужского государства“ сознался в инсценировке задержания», — передает «Говорит Москва». До этого в канале Позднякова появилось сообщение, что он якобы был задержан.

Сообщение о задержании Позднякова появилось 2 сентября. В канале говорилось, что Поздняков задержан на границе с Азербайджаном. Пограничная служба Азербайджана позднее заявила, что не проводила задержания Позднякова.

«Мужское государство» — общественное движение консервативного характера. Пропагандирует сексизм, гомофобию и национализм. Особую огласку получило после конфликта с сетью ресторанов «Тануки». Членам «государства» не понравилась реклама общепита, где снимались афроамериканцы и гомосексуалы.