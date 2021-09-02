Задержан основатель «Мужского государства»

Основатель скандального движения «Мужское государство» Владислав Поздняков задержан при пересечении границы с Азербайджаном. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Позднякова.
«Здравствуйте всем. Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации не дать. Как что-то станет известно, мы опубликуем здесь», — сказано в сообщении.
Ранее сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании за рекламу с темнокожими и геями. После угроз «Мужского государства» и ложных сообщений о минировании заведений в Москве сеть ресторанов обратилась в правоохранительные органы. По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, это движение дискриминирует определенные группы населения России.
Подписывайтесь на URA.RU в