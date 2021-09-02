Задержан основатель «Мужского государства»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, долг, тюрьма, преступник, ипотека, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, банда, преступность, преступление, криминал, опг, группировка
Поздняков задержан при пересечении границы с Азербайджаном Фото:

Основатель скандального движения «Мужское государство» Владислав Поздняков задержан при пересечении границы с Азербайджаном. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Позднякова.

«Здравствуйте всем. Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации не дать. Как что-то станет известно, мы опубликуем здесь», — сказано в сообщении.

Ранее сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании за рекламу с темнокожими и геями. После угроз «Мужского государства» и ложных сообщений о минировании заведений в Москве сеть ресторанов обратилась в правоохранительные органы. По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, это движение дискриминирует определенные группы населения России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...