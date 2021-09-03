Азербайджан опроверг задержание лидера «Мужского государства»

Азербайджан не задерживал Владислава Позднякова на границе с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Азербайджан не задерживал на азербайджано-русской границе лидера незарегистрированного националистического движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы Азербайджана.

«Человек с таким именем не задерживался», — приводит заявление пограничной службы РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков задержан на азербайджанской границе. Само движение Позднякова, по мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, дискриминирует определенные группы населения России.