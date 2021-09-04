В Совфеде предсказали возобновление войны в Донбассе

Если Украина хочет мира, то она должна соблюдать минские соглашения, считает Владимир Джабаров Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Выход Украины из минских соглашений станет толчком для возобновления боевых действия в Донбассе, заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так он отреагировал на слова советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что Киев «снялся с крючка минских соглашений».

«Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий на Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны», — цитирует Владимира Джабарова RT.

По мнению сенатора, такие заявления приведут к тому, что страны Нормандской четверки просто отвернуться от Киева. Джабаров выразил надежду, что страны-гаранты соглашений — Германия и Франция — выработают общий критерий, чтобы заставить Украину соблюдать минские соглашения.

Ранее Арестович заявил, что Украина больше не находится на «крючке» соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, это огромное достижение Киева. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Киев с поджаривающейся на сковородке рыбой, которая также считает, что «удачно снялась с крючка», передает агентство Nation News.