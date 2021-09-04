Российский суд пригрозил соцсетям многомиллионными штрафами

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Популярные среди россиян соцсети рискуют получить штрафы в миллионы рублей Фото:

Популярные среди россиян мессенджер Telegram и социальные сети Facebook и Twitter в ближайшее время ждут штрафы за отказ удалить запрещенный в РФ контент. В частности, речь идет о десятках миллионов рублей.

«Популярный мессенджер Telegram и социальную сеть Twitter уже в сентябре могут оштрафовать. Аналогичная мера может ожидать и Facebook», — сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на материалы суда.

В случае невыполнения требований РФ, Telegram и Twitter рискуют получить иски на 12 миллионов рублей. Что касается Facebook, то здесь размер штрафа оценивается в сумму до 28 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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