Российский суд пригрозил соцсетям многомиллионными штрафами

Популярные среди россиян соцсети рискуют получить штрафы в миллионы рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Популярные среди россиян мессенджер Telegram и социальные сети Facebook и Twitter в ближайшее время ждут штрафы за отказ удалить запрещенный в РФ контент. В частности, речь идет о десятках миллионов рублей.

«Популярный мессенджер Telegram и социальную сеть Twitter уже в сентябре могут оштрафовать. Аналогичная мера может ожидать и Facebook», — сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на материалы суда.

В случае невыполнения требований РФ, Telegram и Twitter рискуют получить иски на 12 миллионов рублей. Что касается Facebook, то здесь размер штрафа оценивается в сумму до 28 миллионов рублей.