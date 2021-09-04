В Госдуме нашли деньги на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Справедливый базовый доход планируется выплачивать из средств Фонда национального благосостояния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Деньги на обеспечение «справедливого» базового дохода россиян, по которому предусматриваются выплаты гражданам с детьми 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого человека, можно взять из Фонда национального благосостояния. Формировать его планируется по новой схеме. Об этом сообщил депутат Государственной думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Другое принципиально новое для России предложение социалистов — Справедливый базовый доход. В случае принятия законопроекта партии с 1 января 2022 года семьи с детьми смогут получать по 10 тыс. рублей ежемесячно на каждого члена семьи. Мы знаем, где взять на это деньги. Мы все четко рассчитали. Нужно 19,5 трлн рублей, и их можно найти без включения печатного станка», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

По его словам, на первый этап понадобится 7,5 триллионов рублей, и поэтому в партии «начали готовиться к этому заранее». Миронов заявил, что для этого в июле 2019 года депутаты «Справедливой России» внесли два законопроекта, один из которых касался вопросов формирования ФНБ. Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) нужно направлять в новый фонд, из которого будут выплачивать «справедливый» базовый доход, считает Миронов. Второй законопроект предполагает возврат НДС экспортерам нефти и газа. Политик отметил, что благодаря этому в бюджете может появиться 2 триллиона рублей в год, которые также можно направить на выплату «справедливого» базового дохода.

Ранее в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 50-60 тысяч рублей. Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев заявил, что планирует добиваться этого в новом созыве Госдумы.