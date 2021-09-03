Цыганский поселок в Екатеринбурге оцепил ОМОН

ОМОН и полиция провели профилактический рейд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге ОМОН оцепил цыганский поселок недалеко от торгового центра «Радуга-Парк». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых ведомствах.

«Такой рейд давно напрашивался. Этот район (цыганский поселок — прим. ред.) стал сильно криминализирован — много краж и мошенничеств. ОМОН и сотрудники полиции приняли решение устроить профилактический рейд и переписать жителей поселка. Если кто-то будет подходить по ориентировкам, его увезут в отдел», — сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах.

Сотрудники ОМОН заблокировали выходы местным жителям цыганского поселка, который находится недалеко от «Радуги-Парка». Полиция оцепила улицу Шекспира. В пресс-службе Росгвардии воздержались от комментариев по теме.