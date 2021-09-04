В Госдуме предложили втрое повысить маткапитал за второго ребенка

Маткапитал выполняет свою миссию по стимулировании рождаемости, отметил Анатолий Аксаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За рождение второго ребенка российской семье по маткапиталу нужно выплачивать столько же, сколько и за рождение первого ребенка, а именно почти 484 тысячи рублей до индексации в 2022 году. Сейчас за второго ребенка семья получает от государства примерно 155 тысяч рублей, если уже получала выплату за первого. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если есть бюджетные возможности, то, конечно, материнский капитал свою миссию выполняет по стимулированию рождаемости, поэтому отменять эту выплату не стоит. А вот добавлять, конечно, надо для стимулирования рождаемости второго, третьего ребенка. Раньше ведь только за второго платили, но теперь и за первого. Я думаю, что выплата должна быть хотя бы равноценной, то есть по 480 тысяч», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков.

Материнский (семейный) капитал начал выплачиваться с 1 января 2007 года при рождении второго ребенка, а с 2020 года — при рождении первого. Сейчас размер маткапитала составляет 484 тысячи рублей, а за второго доплачивают 155,5 тысячи рублей. С 2022 года, как сообщил министр труда РФ Антон Котяков, размер материнского капитала вырастет до 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Если ранее семья получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.