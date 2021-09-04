04 сентября 2021

Кадыров отменил поборы в школах Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт, сказал Кадыров Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в школах республики не должны собирать деньги с родителей. По его мнению, власти могут обеспечить закупку книг и косметический ремонт. Об этом он сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт. Родители не должны платить», — сказал Рамзан Кадыров.

Глава региона отметил, что ни под каким предлогом школьники не должны сдавать деньги в образовательное учреждение. Кроме того, Кадыров призвал родителей обращаться к ответственным лицам, если поступят просьбы собрать средства. «Если нет ремонта в школе, она оказалась не готова к учебному году — руководство школы должно смениться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мама будущего первоклассника пожаловалась что в гимназии №10 родителей попросили сдать по 50 тысяч рублей в фонд образовательного учреждения. Другая родительница объяснила, что при поступлении им предложили внести ту же сумму, но они тогда отдали школе только 30 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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