Кадыров отменил поборы в школах Чечни

Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт, сказал Кадыров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в школах республики не должны собирать деньги с родителей. По его мнению, власти могут обеспечить закупку книг и косметический ремонт. Об этом он сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт. Родители не должны платить», — сказал Рамзан Кадыров.

Глава региона отметил, что ни под каким предлогом школьники не должны сдавать деньги в образовательное учреждение. Кроме того, Кадыров призвал родителей обращаться к ответственным лицам, если поступят просьбы собрать средства. «Если нет ремонта в школе, она оказалась не готова к учебному году — руководство школы должно смениться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мама будущего первоклассника пожаловалась что в гимназии №10 родителей попросили сдать по 50 тысяч рублей в фонд образовательного учреждения. Другая родительница объяснила, что при поступлении им предложили внести ту же сумму, но они тогда отдали школе только 30 тысяч рублей.