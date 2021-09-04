Племянница Трампа рассказала о его личном отношении к Путину

Дональд Трамп придает большое значение мнению Владимира Путина, заявила Мэри Трамп Фото: Официальный сайт Президента РФ

Бывший президент США Дональд Трамп придает большое значение мнению президента России Владимира Путина. Меньшим авторитетом у Трампа пользуются главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. С таким заявлением выступила племянница бывшего лидера США, клинический психолог Мэри Трамп.

«Трамп не был впечатлен Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель. Он придает большее значение мнению Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына», — пишет портал Business Insider со ссылкой на племянницу Трампа.

Мэри Трамп также назвала своего дядю прирожденным автократом и фашистом. «Но он, вероятно, не знает, что обозначает слово „фашист“», — добавила Трамп. Также родственница Дональда Трампа заявила, что экс-президент США считает себя «центром вселенной».

Летом 2020 года Мэри Трамп выпустила книгу о Дональде Трампе под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В книге она писала, что из-за влияния семьи Трамп имеет большое количество комплексов и не умеет сопереживать другим. Дональд Трамп назвал произведение лживым, а также ужасным.