Равиль Мингазов был последним россиянином, заключенным в Гуантанамо Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего заключенного американской тюрьмы Гуантанамо россиянина Равиля Мингазова могут репатриировать на родину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на членов семьи и адвокатов. Защитник Мингазова Гэри Томпсон утверждает, что россиянин боится возвращаться домой.

«Бывший узник Гуантанамо, который был заключен в тюрьму в Персидском заливе с момента его освобождения из-под стражи в США в 2017 году, теперь может быть принудительно репатриирован в Россию», — сообщает The Washington Post. Мингазова держали в Гуантанамо почти 15 лет без предъявления обвинений. По версии США, он был членом экстремистских группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация).

Мингазов был последним россиянином, которого держали на бывшей базе американских ВМС. В 2017 году его передали в ОАЭ для участия в программе реабилитации. Издание отмечает, что там россиянина в тайне от общественности держали под стражей вместе с двумя десятками бывших узников.

Адвокат Томпсон заявил, что российские власти уже готовятся к репатриации 53-летнего Мингазова. При этом его подзащитный не хочет возвращаться на родину. Мингазов утверждал, в России других заключенных из Гуантанамо «преследовали, заключали в тюрьму и избивали». Сын россиянина, Юсуф, который сейчас проживает в Великобритании, сравнил возвращение отца в Россию со «смертным приговором». Семья Мингазова просила для него убежища, но британское правительство не удовлетворило это ходатайство.

Как сообщили изданию в посольстве ОАЭ в Вашингтоне, Абу-Даби напрямую координирует с США свои действия по передаче, реабилитации и освобождению около двух десятков узников Гуантанамо. Все они являются гражданами третьих стран. Посольство России не ответило на просьбу The Washington Post прокомментировать ситуацию с Мингазовым.